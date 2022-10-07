Домашній поєдинок 6 туру УПЛ проти Миная підопічні Юрія Вернидуба проведуть на НСК Олімпійський. Через війну вболівальників не допущено на матч, але Кривбас розпочав реалізацію квитків.

Ультрас допомагатимуть сім'ям загиблих – фанати створили спеціальний фонд "Трибуна Героїв"

На це є благородна причина. Клуб ухвалив рішення підтримати фонд "Трибуна Героїв". Усі кошти будуть передані цій організації, яка має на меті підтримувати родини загиблих на війні ультрас українських клубів. Придбати благодійні перепустки можна за посиланням.

"Цю гру наш клуб присвячує всім безвісти зниклим українським воїнам. Тим, на кого ще досі чекають вдома, тим, про кого немає новин, але є віра і надія, що вони обов’язково знайдуться та повернуться живими", – додає пресслужба Кривбаса.

Зауважимо, протистояння криворіжців та ужгородців відбудеться у неділю, 9 жовтня. Обидві команди розташувались внизу турнірної таблиці.

Зоря розписала нічию з Кривбасом – шикарні дебютанти Луганська, Вернидубу допомогли помилки голкіпера