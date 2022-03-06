Гравці, тренери і персонал криворізького клубу були в Анталії на масових мітингах підтримки.

Кривбас передав бійцям тероборони термобілизну, рукавички, шапки та бафи

Кривбас проводив збори у Туреччині, однак відновлювати сезон не довелося. 24 лютого Росія віроломно напала на Україну, якій зараз взагалі не до футболу.

На мітингу люди закликали зупинити Путіна і надати допомогу Україні. Родзинка заходу – масове виконання нашого гімну.

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