Кривбас взяв участь у турецьких мітингах на підтримку України
21:18 - Читать на русском
Кривбас приєднався до закордонних закликів захистити Україну.
Гравці, тренери і персонал криворізького клубу були в Анталії на масових мітингах підтримки.
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Кривбас проводив збори у Туреччині, однак відновлювати сезон не довелося. 24 лютого Росія віроломно напала на Україну, якій зараз взагалі не до футболу.
На мітингу люди закликали зупинити Путіна і надати допомогу Україні. Родзинка заходу – масове виконання нашого гімну.
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