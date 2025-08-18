Кривбас почав дуже активно, створивши два перспективних моменти на 5-й та 6-й хвилинах. Спочатку забивати мав Твердохліб, який замикав навіс Микитишина – Сапутін пролетів повз м'яч, однак Єгор не зміг влучити у порожні ворота. Потім Парако увірвався на лівий край штрафного та завдав щільного удару, але голкіпер не спав.

Твердохліб отримав одразу 4 топ-варіанти трансферу – сенсаційні чемпіони АПЛ, Бундесліга та клуб легенди Шахтаря

Ще через три хвилини криворіжці відкрили рахунок. Твердохліб виконав шикарне закидання з центру поля за спини захисникам, організувавши Задераці вихід віч-на-віч. Максим не підвів. 0:1!

На 16-й же хвилині підопічні Патріка Ван Леувена подвоїли свою перевагу. Юрчец прорвався правим флангом, обігрався у стіночку з Микитишиним і виконав простріл, який на лінії воротарського замкнув Парако. 0:2!

Лишень після цього луганці прокинулись. Підопічні Віктора Скрипника почали ефективно користуватись високою лінією оборони Кривбаса, забігаючи з глибини під закидання й розрізні паси. У розпасовках виділялись Мічін і Башіч, а в завершальній фазі – Саленко, Будківський і особливо Слесар.

Так, вже на 18-й хвилині Башіч виконав довгу передачу, організувавши Слесару вихід віч-на-віч. Кемкіну вдалося загнати Артема у глухий кут, однак вінгер встиг скинути м'яч на лінію штрафного під удар Саленку. Роман вгатив у дальній нижній кут, але трішечки не влучив.

Ще за хвилину Мічін уникнув офсайду й втік лівим флангом, звідки прострілив на лінію воротарського. Будківський замикав з мінімальної відстані, однак Кемкін виконав нереальний сейв!

На 31-й хвилині Будківський міг відзначитись з навісу на дальню стійку (м'яч впав на зовнішній бік сітки), а на 37-й Дришлюк м'яко пробив головою після кутового. Без проблем для Кемкіна. Зрештою, Зоря добилася свого на 41-й хвилині, знову порвавши високу лінію оборони Кривбаса.

Слесар вийшов з Будківським 2-в-1 проти Кемкіна, зблизився з голкіпером і покотив під удар у порожні. Пилип не схибив. Команди відправились відпочивати за рахунку 1:2 на користь криворіжців.

Втім, всього через вісім хвилин по перерві Зоря пропустила втретє. Задерака зачепився за винос від Вілівальда й скористався жахливою грою захисників, увірвавшись у вільний простір перед штрафним. Звідти він пробив низом – Сапутін виручив, але Максим тут же добив головою. 1:3!

Відновивши перевагу у два голи, підопічні Патріка Ван Леувена забули про атаки, почавши захищати результат. От тільки виходило так собі. Зоря в наступні 40 хвилин створювала один момент за іншим.

Так, вже за чотири хвилини після пропущеного гола луганці провели класну комбінацію. Мічін завершив її ударом метрів з 20-ти. Кемкін парирував перед собою, а потім встиг накрити добивання від Слесара.

На 62-й же Мічін вийшов 2-в-1 разом зі Слесарем. Серб дещо загальмував, але розвернувся й викотив пас на Слесара. Артем опинився перед голкіпером і вистрілив у дотик, однак Кемкін знову врятував криворіжців.

Після цього настала пауза через повітряну тривогу, однак у змісті поєдинку вона нічого не змінила. Зоря продовжила тиснути й надалі. Вже за хвилину після відновлення гри Слесар увірвався на правий край штрафного та пробив зблизька, змусивши Кемкіна парирувати.

На 66-й же Зоря забила другий гол. Мічін розрізав оборону Кривбаса й запустив у прохід свіжого Маткевича, а той прострілив у центр карного майданчика. Слесар завершив точним ударом, нарешті перегравши Кемкіна – от тільки лайнсмен помітив офсайд. Взяття воріт не зарахували.

Зрештою, на 70-й хвилині Зоря таки скоротила відставання в рахунку зусиллями Будківського – Пилип замкнув подачу свіжого Руана з кутового. 2:3!

Ще через три хвилини Зоря могла влаштувати камбек. Мічін залишився без опіки на правому фланзі, отримав своєчасний пас і подав на лінію воротарського. Слесару залишилось тільки замкнути, однак Кемкін встиг зіграти на виході. Обидва зіткнулись у повітрі.

Підопічні Віктора Скрипника чинили колосальний тиск. На останніх секундах Кривбас хитався, немов боксер після двох поспіль нокдаунів. Все могло завершитись голом Пердути в порожні ворота з відскоку, але м'яч встигли вибити з лінії воріт!

У підсумку, фінальний свисток зафіксував важку перемогу Кривбаса. Криворіжці набирають шість очок. Зоря залишається з чотрима, зазнавши першої поразки в сезоні.

"У ногу влетів уламок масою 89 грамів, але я повернувся на поле": легендарний коментатор пройшов війну і грає з Рикуном