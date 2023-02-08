Кривбас обіграв Шериф в рамках зимових зборів. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Кривбас – Шериф – 2:1

Голи: Задерака, 30, Хомченовський, 40 – Бадоло, 70

П'ятим суперником Кривбаса на зимових зборах стала колишня команда Юрія Вернидуба. Шериф лише починає підготовку, до цього зігравши два спаринги (перемога над узбецьким Олімпіком та нічия з Норшелланном). Попри таку різницю в кількості зіграних матчів, український клуб лише в попередньому поєдинку здобув першу перемогу.

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Сьогодні Кривбас ще у першому таймі зробив серйозну заявку на те, аби продовжити позитивну серію. Максим Задерака розкішним ударом відкрив рахунок на 30-й хвилині – у Максима Коваля не було шансів врятувати Шериф. Це перший гол півзахисника за криворізьку команду. Невдовзі екс-голкіпер Динамо знову діставав м'яч із воріт – Хомченовський скористався незлагодженими діями захисників після флангового навісу.

У другому таймі тираспольці один гол відіграли. Також подача призвела до хаосу на лінії воротарського, чим скористався Бадоло. Устименко ближче до кінця матчу міг відновити перевагу в два м'ячі, але голкіпер встиг зреагувати на його удар головою з кількох метрів.

Відтак, Шериф зазнав першої поразки на зимових зборах від свого колишнього тренера. Кривбас переміг вдруге поспіль і вже завтра матиме шанс продовжити серію – суперником буде Нефтчі.