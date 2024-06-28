Кривбас продовжує тренуватись на першому втягуючому зборі на клубній базі в одноразовому та дворазовому режимах, повідомляє офіційний сайт криворіжців.

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Вже сьогодні на команду чекає перший спаринг, який підопічні Юрія Вернидуба проведуть проти чемпіона Першої ліги Інгульця. Після матчу буде ще один день тренувань, після чого перший етап буде завершено.

З 2 липня Кривбас продовжить підготовку до нового сезону за кордоном у словенському Брежице. Вже відомі імена перших суперників. Зокрема, 6 липня команда зіграє Динамо Бухарест, 13 липня – з Сабахом, а 17 липня – з Динамо Загреб.

Нагадаємо, Динамо Бухарест – 14-разовий чемпіон Румунії (минулого сезону фінішував лише тринадцятим і у перехідних матчах зберіг право залишитись в еліті). Сабах – бронзовий призер чемпіонату Азербайджану і учасник Ліги конференцій. Динамо Загреб – 25-разовий чемпіон Хорватії, незмінний переможець елітного дивізіону останніх семи років.

До слова, Кривбас – бронзовий призер УПЛ минулого сезону. У новому сезоні команда Юрія Вернидуба зіграє в Лізі Європи, приймаючи суперників у Кишиневі.

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