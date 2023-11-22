Криворізький Кривбас визначився з місцем проведення зимових зборів команди. Про це пише клубна прес-служба.

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За офіційними даними, підопічні Юрія Вернидуба будуть готуватися до другої частини сезону УПЛ в іспанському місті Аліканте. На узбережжі Середземного моря криворізька команда працюватиме протягом місяця: з 15 січня по 15 лютого 2024 року. Попередньо за цей час криворіжці проведуть низку контрольних матчів, зокрема, з командами європейських чемпіонатів, а також з представниками інших континентів.

Після 14-ти турів Кривбас має в активі 27 очок та посідає третю сходинку в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. Відставання від Дніпра-1 складає три пункти.

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