"З глибоким жалем і розчаруванням констатуємо той факт, що сьогодні під час матчу Кривбас – Металіст клуб з Кривого Рогу своїм рішенням замкнути уболівальників нашої команди в клітку продемонстрував зневагу не тільки до харківських фанатів, а й до всієї футбольної громадськості.

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У сучасному світі такий крок давно вважається порушенням етики, моралі і прав вільних громадян. Перетворювати гостьову трибуну в концтабір – це низько і бридко.

Просимо УАФ, ПФЛ і колег по розвитку українського футболу звернути увагу на цей обурливий епізод, дати правову оцінку діям футбольного клубу Кривбас і розглянути питання про те, щоб в подальшому такі кричущі інциденти не повторювалися", – цитує гендиректора Металіста Олександра Ворошилова офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, за підсумками домашнього матчу проти Металіста Кривбас зганьбився на очах у власних вболівальників, пропустивши п'ять м'ячів від харків'ян. Через що господарям ще й перепало на горіхи від власних фанів.

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