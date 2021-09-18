У суботу у 9-му турі Першої ліги івано-франківці на власному полі здобули нічию з криворіжцями. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 9-й тур

Прикарпаття – Кривбас – 1:1

Голи: Барчук, 24 (пен.) – Щедрий, 18

Нереалізований пенальті: Дебелко, 2 (Кривбас)

Прикарпаття підписало захисника з УПЛ

Один з лідерів Першої ліги – Кривбас – завітав у гості до Прикарпаття. Вже на другій хвилині гості отримали право на пенальті – під час атаки Олег Матушевський невдало блокував удар Васіна і м'яч влучив йому у руку. До позначки підійшов Роман Дебелко, якому, однак не вдалось переграти Івана Піцана – кіпер прикарпаттців після удару валився в іншу сторону, але встиг виставити руку і зупинити сферу.

Кривбас продовжив тиснути на ворота господарів і ще до середини першого тайму забив – Артем Щедрий добив м'яч у ворота після красивої комбінації. Та вже за 5 хвилин Володимир Займенко грубо зіграв проти суперника, заваливши його у власному штрафному і привіз стандарт у свої ворота. Роман Барчук з пенальті легко переграв Сарнавського.

По перерві обидві команди створили достатню кількість моментів, аби довести рахунок до розгромного, але на фінальному етапі бракувало точності.

Нічия принесла Прикарпаттю 11 очок і десяту сходинку турнірної таблиці, Кривбас набрав 20 пунктів і залишився другим – криворіжцям не вдалось скоротити відставання від Металіста.

Перша ліга: Полісся закріпилось у трійці лідерів завдяки перемозі над Прикарпаттям, Оболонь залишилась серед лідерів