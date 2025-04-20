УПЛ, 25-й тур

Кривбас – Зоря – 3:0

Голи: Романчук, 32, Микитишин, 66, Твердохліб, 87

Вилучення: Башіч, 39 (Зоря)

Криворіжці в останніх семи матчах не програвали луганцям в УПЛ (5 перемог, 2 нічиї). Тож у цій зустрічі могли продовжити свою серію.

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Кривбас з перших хвилин атакував гостріше, але до ударів у площину не доходило. Зоря здебільшого відбивалася. На 32 хвилині господарі заробили право пробити штрафний. Іліч навісив, а Романчук вистрибнув вище за всіх, переправивши м'яч у ворота. Ще до перерви луганці залишися у меншості. Башіч сфолив у боротьбі з Сосою, а суддя гри вирішив, що це порушення правил тягне на червону картку.

По перерві Кривбас продовжив тиснути на суперника в надії збільшити перевагу. На 66 хвилині це вдалося зробити. Вакулко м'яко закинув на Микитишина, який без проблем переграв голкіпера Зорі. Криворіжці були невтомними і раз за разом шукали можливості забити ще. На 84 хвилині Ндомбазі отримав передачу від Кузика, забив, але гол скасували через офсайд у Дениса. Все ж третій гол у ворота луганців залетів. Його автором став Єгор Твердохліб. Це його 11 гол у поточній кампанії за криворіжців.

Перемога дозволила Кривбасу набрати 38 балів, та наблизитися до Карпат на відстань одного очка. Зоря перебуває на восьмому місці з 32 пунктами.

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