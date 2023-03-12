Кривбас приймає Шахтар у 17-му турі української Прем'єр-ліги. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Кривбас – Шахтар стартував у Кривому Розі о 14:00. Через насичений єврокубковий графік "гірники" просили перенести гру до Львова, але отримали відмову. Як відомо, 9 березня команда Йовічевіча у Варшаві розписала нічию з Фейєнордом (1:1), а вже 16 числа у Нідерландах зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи.

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Після 16-ти турів УПЛ Шахтар набрав 36 очок і посідає 2 місце турнірної таблиці. У команди Юрія Вернидуба, яка виграла три матчі поспіль, 21 бал і 6 місце.

Пряма трансляція гри – на Setanta Sports і в цій новині. Стежити за основними подіями поєдинку можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Кривбас: Сарнавський – Якімець, Вернидуб, Бескоровайний, Стецьков – Капіч, Банада – Задерака, Татарков, Хомченовський – Устименко.

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Джурасек, Степаненко – Бондаренко, Судаков, Зубков – Сікан.