ЛНЗ зустрічався з Кривбасом у межах 26-го туру УПЛ (0:0). Рахунок та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Команда Юрія Вернидуба продовжує боротьбу за вихід у єврокубки, хоча її позиції у порівнянні з Карпатами та Поліссям залишаються нестабільними. Шанс покращити ситуацію випав у матчі проти ЛНЗ – суперника, який узимку змінив тренера, але досі не може похвалитися стабільними результатами. Ба більше, "фіолетові" нещодавно залишилися без кількох ключових керівників клубу. ЛНЗ має мінімальний відрив від зони вильоту – лише три очки.

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Вже з перших хвилин Кривбас спробував нав'язати супернику свій темп. Проте перший справді гострий момент створив ЛНЗ: після подачі з кутового з лівого флангу Каплієнко пробивав головою з центру штрафного майданчика під поперечину, але Кліщук врятував команду.

На екваторі першої половини зустрічі хороший момент мав Кривбас. Іліч подав стандарт з правого флангу на дальню стійку, де Соса намагався замкнути головою, але Кучеренко відбив м'яч ногами.

Після перерви ЛНЗ знову першими створили момент: Яшарі з центру штрафного неймовірно промахнувся повз порожні ворота після передачі Момо з лівого флангу, на якого до цього зіграв Танковський після перехоплення у Іліча.

А вже на 61-й хвилині черкасці могли отримати право на пробиття пенальті, коли Юрчец підкатом зрізав Пасіча на правому фланзі штрафного, однак рішення скасували через офсайд у Геннадія до цього.

Команди всіляко намагалися змінити рахунок на свою користь, однак матч завершився безгольовою нічиєю. Кривбас утримує шосту сходинку з 39 очками, тоді як ЛНЗ посідає 10-те місце і має у своєму активі 27 балів – від зони вильоту їх відділяють вже чотири очки.

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