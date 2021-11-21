У неділю відбулись два поєдинки Першої ліги, в яких брали участь претенденти на підвищення.

Перша ліга, 19-й тур

Прикарпаття – Оболонь – 0:2

Голи: Суханов, 53, Батальський, 61

Вилучення: Писко, 13 – Бородай, 74

Кремінь – Кривбас – 0:5

Голи: Щедрий, 17, Дебелко, 31 (пен.), Головко, 34 (аг), Хобленко, 74, 77 (пен.)

Вилучення: Пилипенко, 59 (Кремінь)

Оболонь впевнено розібралася з Прикарпаттям, хоча перед поєдинком команди розділяли всього 2 очки. Киянам суттвєо допомогло вилучення Писка вже на 13-й хвилині. Захисник господарів зірвав вихід суперника на рандеву з голкіпером і отримав пряму червону картку. Оболонь скористалася кількісною перевагою по перерві. Суханов у ефектному стрибку замкнув подачу з фланга, а вже через 8 хвилин Бородай оформив остаточний рахунок. Він же був вилучений за другу жовту, проте Прикарпаття нічого не змогло вдіяти і у рівних складах.

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Кривбас мав легкий виїзд до найгіршої команди чемпіонату – Кременя. Нинішній стан команд яскраво ілюстрували серії – одні не програвали 8 матчів поспіль, а інші у 6 поспіль поступилися. Показове побиття господарів не здивувало. Ще у першому таймі підопічні Бабича громили опонента. Захист Кременя охоче "допомагав" – безглуздий пенальті і курйозний автогол Головка, який невдало підставив голову після сейву кіпера. Добивав аутсайдера Хобленко, оформивши дубль у другій половині.

Оболонь йде третьою і дещо збільшила свій відрив від переслідувачів. Кривбасу вже зараз можна сміливо пророкувати друге місце – до "пивоварів" 8 очок, а відставання від потужного Металіста складає 9.

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