Рух і Кривбас у рамках матчу 27-го туру УПЛ 2024/25 голів не забивали (0:0). Звіт читайте на "Футбол 24".

Львів'яни свої турнірні завдання де-факто закрили, уникнувши можливості вильоту з УПЛ. Кривбас же вступив у кульмінацію боротьби за єврокубки – до зони Ліги конференцій команді бракувало чотирьох очок при грі в запасі. За такого розкладу підопічних Юрія Вернидуба влаштовувала тільки перемога.

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Втім, перший тайм на Арені Львів криворіжці тотально провалили. Гості завдали всього один удар проти семи у господарів. Три із них мали завершуватись голами – причому Карабін міг оформити хет-трик.

На 29-й хвилині Ярослав без спротиву замикав простріл від Руніча, пробиваючи метрів з 12-ти у правий нижній кут. Стійка врятувала Кривбас! Ще за дві хвилини Фаал котив з лівого краю штрафного вздовж воротарського – Рябов до м'яча не дотягнувся, а Карабін ще з ближчої відстані замкнув. І знову стійка!

На 33-й же хвилині Фаал подав точно на голову Ярославу, а той завдав удару головою. М'яч пройшов поруч із проклятою правою стійкою! У підсумку, команди відправились відпочивати за нулів на табло. Юрій Вернидуб демонстрував шалене невдоволення діями підопічних.

У другому таймі Карабін мав ще одну нагоду, отримавши проникну передачу від Фаала на лівий край карного майданчика. Вінгер пробивав у ближню дев'ятку, але точності йому забракло. Цей момент став останнім для Руха.

Юрій Вернидуб у роздягальні провів потрійну заміну, кинувши у бій Задераку, Конета й Ндомбанзі замість Понєдєльніка, Микитишина й Дібанго. Коуч криворіжців зняв трьох лідерів, але це подіяло – проблеми позаду зникли, а попереду почали виникати хороші шанси для взяття воріт.

Так, на 57-й хвилині Задерака прорвався правим флангом і прострілив на лінію воротарського. Твердохліб нормально замкнути не зумів, але м'яч приземлився на зовнішньому боці сітки. На 71-й же Соса замикав навіс з лівого флангу – нападник пробив головою метрів з шести без спротиву, та ще й у нижній дальній кут. Герета врятував Рух!

Ще через вісім хвилин забивати міг Задерака, який прийняв простріл від Ндомбанзі й вгатив з меж штрафного. М'яч пролетів повз дальню стійку. Рух огризнувся лонгшотом Підгурського, однак точності йому забракло.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Кривбас залишається у трьох залікових балах від зони єврокубків. Рух же втратив шанс піднятись на сьоме місце, залишившись дев'ятим з 34 очками в активі.

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