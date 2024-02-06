Зимові збори, товариські матчі клубів УПЛ

Ворскла – Согдіана – 3:1

Голи: Феліпе, 37, Островський, 72, Степанюк, 90+1 (пен.) – ?, 46

Верес – Люнгбю – 0:0

Оболонь – Шкупі – 1:1

Голи: Суханов, 76 (пен.) – Гренер, 60 (пен.)

Колос – Вардар – 0:2

Голи: Лемос, 42, Рістовскі, 44

СК Дніпро-1 – Дечіч – 2:0

Голи: Піхальонок, 56 (пен.), Горбунов, 73

Кривбас – Брентфорд Б – 6:1

Голи: Бізімана, 6, Задерака, 24, Рябов, 27, Кузик, 48, Кожушко, 56, Соса, 65 – Лейдлоу, 78

Ворскла під керівництвом Сергія Долганського виглядає дуже впевнено – третя перемога поспіль у спарингах. Верес та дворазовий чемпіон Данії, Люнгбю, голів не забивали. Оболонь і Шкупі забивали, але тільки з пенальті.

СК Дніпро-1 офіційно підписав хавбека Шахтаря

Колос провалив кінцівку першого тайму і не зміг нічого вдіяти з Вардаром. СК Дніпро-1 впевнено розібрався з Дечічем завдяки ударній другій половині.

Справжню феєрію влаштував Кривбас, який зустрівся з дублем Брентфорда. Свого часу через цю команду пройшов Єгор Ярмолюк, проте нинішні молоді "бджоли" не гули зовсім. Кривбас настріляв супернику 6 м'ячів і лише під завісу зустрічі дозволив англійцям оформити гол престижу.

Ман Сіті дотиснув Брентфорд, наблизившись до Ліверпуля – хет-трик Фодена у ворота "стіни", асисти голкіпера і Холанда