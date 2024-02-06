Кривбас розніс представника АПЛ 6:1, впевнена перемога СК Дніпро-1, Ворскла без Скрипника домінує: спаринги клубів УПЛ
У вівторок, 6 лютого, відбулися 6 контрольних матчів за участю представників УПЛ.
Зимові збори, товариські матчі клубів УПЛ
Ворскла – Согдіана – 3:1
Голи: Феліпе, 37, Островський, 72, Степанюк, 90+1 (пен.) – ?, 46
Верес – Люнгбю – 0:0
Оболонь – Шкупі – 1:1
Голи: Суханов, 76 (пен.) – Гренер, 60 (пен.)
Колос – Вардар – 0:2
Голи: Лемос, 42, Рістовскі, 44
СК Дніпро-1 – Дечіч – 2:0
Голи: Піхальонок, 56 (пен.), Горбунов, 73
Кривбас – Брентфорд Б – 6:1
Голи: Бізімана, 6, Задерака, 24, Рябов, 27, Кузик, 48, Кожушко, 56, Соса, 65 – Лейдлоу, 78
Ворскла під керівництвом Сергія Долганського виглядає дуже впевнено – третя перемога поспіль у спарингах. Верес та дворазовий чемпіон Данії, Люнгбю, голів не забивали. Оболонь і Шкупі забивали, але тільки з пенальті.
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Колос провалив кінцівку першого тайму і не зміг нічого вдіяти з Вардаром. СК Дніпро-1 впевнено розібрався з Дечічем завдяки ударній другій половині.
Справжню феєрію влаштував Кривбас, який зустрівся з дублем Брентфорда. Свого часу через цю команду пройшов Єгор Ярмолюк, проте нинішні молоді "бджоли" не гули зовсім. Кривбас настріляв супернику 6 м'ячів і лише під завісу зустрічі дозволив англійцям оформити гол престижу.
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