Кривий Ріг продовжує оговтуватися після чергового ракетного удару російських окупантів по мирному населенню. Щоб допомогти рідним жертв теракту 4 квітня, Кривбас організовує благодійний аукціон.

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Одним із перших слотів стане футболка українського легіонера Арсенала Олександра Зінченка, підписана ним власноруч. Також гравець збірної записав відеозвернення стосовно цієї акції. Про це у Telegram-каналі повідомила прес-служба Кривбаса.

"Кривбас організовує великий благодійний аукціон на підтримку родин загиблих дітей у Кривому Розі.

Перший лот – ігрова футболка лондонського Арсенала Олександра Зінченка. Півзахисник збірної України залишив власний автограф та записав відео звернення на підтримку нашої ініціативи. Дякуємо.

Придбати цю та інші цінні речі можна буде під час аукціону на великому благодійному вечорі 19 квітня у закладі SHIB. Всі кошти будуть направлені сімʼям загиблих діточок внаслідок кривавого теракту країни агресора у Кривому Розі. Всю інформацію про благодійний захід можна отримати за телефоном: +38 (098) 456 04 02", – повідомили у клубі.

Нагадаємо, що це не перша благодійна акція від клубу з Кривого Рогу. Також перед матчем проти Динамо у 24-му турі УПЛ Кривбас запросив батька загиблого вболівальника Кирила Кулика виконати символічний перший удар у матчі.

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