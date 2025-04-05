"Здається, ненавидіти ще більше вже не можна. Але це тільки здається. Цинізму немає меж. Російському тероризму немає меж. І нашій люті теж немає меж.

"Ось така вона домовленість із пі**рами": Зозуля емоційно відреагував на обстріл Дніпра Росією

Наші думки з родинами і близькими всіх загиблих та поранених. Молимося за здоровʼя кожного постраждалого", – йдеться у заяві прес-служби Кривбаса.

Нагадаємо, 4 квітня Росія завдала удару по Кривому Рогу. Внаслідок ворожої атаки загинуло 19 людей, понад 60 – поранені.

Вихованець Львова загинув на війні з Росією