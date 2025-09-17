На 69-й хвилині гри Кубка України Чернігів – Кривбас на поле вийшов Парако Гонсалес, замінивши Артура Микитишина. Після цієї заміни на полі перебували одразу 8 легіонерів у складі Кривбаса, хоча за регламентом дозволяється не більше семи.

Кривбасу можуть присудити технічну поразку в Кубку України – відома причина

Прес-служба криворізького клубу прокоментувала інцидент, назвавши його помилкою.

"На жаль, це була критична комунікаційна помилка під час напруженої виїзної гри. Шановні вболівальники! Ми неймовірно засмучені цією ситуацією. Усі гравці, тренери та працівники клубу приносять свої щирі вибачення за цю помилку.

Так, це людський фактор, але в першу чергу Кривбас – це команда. Ми завжди разом відповідаємо за результат, незалежно від того, перемога це чи поразка. Дуже прикро втрачати результат не за спортивним принципом, але це точно не зламає нас – ми станемо лише сильнішими!" – йдеться в повідомленні прес-служби клубу.

До слова, Кривбас переміг Чернігів у серії післяматчевих пенальті (3:1). Внаслідок порушення регламенту клуб УПЛ може отримати технічну поразку.

