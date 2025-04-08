Пресслужба Кривбаса відреагувала на чутки про те, що легіонери клубу вимагають перевезти команду в інше місто України.

Клуб зробив коментар під відео YouTube-каналу Футбол України, де звинуватив ЗМІ у "хайпі на кістках", проте інформації про вимоги гравців не спростував.

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"Кому війна... кому трагедія... а для когось можливість хайпанути. Перша інформація про "бунт" легіонерів з'явилася у виданні Футбол України. Видання видало гучний інсайд і навіть не звернулося до клубу, щоб отримати офіційний коментар. А навіщо? Адже головне – це гучний заголовок, і начхати на принципи журналістів.

Нагадуємо, що у Кривому Розі триває триденна жалоба по 20 людям, чиї життя забрала жахлива трагедія. Видання це не зупинило. Хайп на кістках загиблих – ось як це називається. Бракує пристойних слів, щоб коментувати такі "інсайди".

Вражають інші ЗМІ, які підхопили цю новину. Зупиніться! Це неповага до клубу, до народу, до мешканців Кривого Рогу, до загиблих 20 людей, серед яких 9 – це діти", – йдеться у коментарі Кривбаса.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що легіонери криворізького клубу звернулися до керівництва з вимогою про переїзд до більш безпечного міста, в іншому випадку вони готові покинути команду.

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