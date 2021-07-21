Кривбас прихистив Хобленка після провальної оренди в Норвегії
11:45 - Читать на русском
Нападник Олексій Хобленко спробує реанімувати кар'єру у складі новачка Першої ліги.
Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про річну оренду нападника СК Дніпро-1.
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У травні Хобленко приєднався до Стабека, однак провів за норвезький клуб лише 4 матчі. СК Дніпро-1 на 27-річного форварда також не розраховував, тому відпустив його в нову оренду. Цього разу в угоді передбачений пункт повноцінного викупу.
Додамо, що Кривбас є новачком і водночас одним з фаворитів Першої ліги 2021/22.
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