Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про річну оренду нападника СК Дніпро-1.

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У травні Хобленко приєднався до Стабека, однак провів за норвезький клуб лише 4 матчі. СК Дніпро-1 на 27-річного форварда також не розраховував, тому відпустив його в нову оренду. Цього разу в угоді передбачений пункт повноцінного викупу.

Додамо, що Кривбас є новачком і водночас одним з фаворитів Першої ліги 2021/22.

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