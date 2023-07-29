Український півзахисник Юрій Вакулко став гравцем Кривбаса, повідомляє офіційний сайт "біло-червоно-чорних".

Український форвард офіційно змінив клуб у Європі

25-річний хавбек перебрався у команду Юрія Вернидуба у статусі вільного агента і підписав контракт на один сезон – до 30 червня 2024 року. У новому клубі гравець виступатиме під номером 22.

Нагадаємо, Вакулко розпочинав кар'єру у Дніпрі у 2013 році. В сезоні 2018/19 допоміг Партизану завоювати срібло чемпіонату Сербії. Згодом виступав за київський Арсенал (в оренді) і СК Дніпро-1. Останнім його клубом була Рига. Провів 13 матчів за молодіжну збірну України, в яких забив 2 голи. Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

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