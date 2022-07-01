Юрій Вернидуб отримав 5-го та 6-го новачків у поточне міжсезоння. Склад Кривбаса поповнили досвідчені захисник Віталій Вернидуб (син головного тренера) і хавбек Дмитро Хомченовський, які перейшли із луганської Зорі. Про підписання контрактів повідомив офіційний сайт криворіжців.

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Деталі угод не розголошуються. Відомо, що гравці перейшли на правах вільних агентів, адже 30 червня Зоря оголосила про їхній відхід.

І 34-річний Вернидуб, і 32-річний Хомченовський раніше виступали під керівництвом Юрія Вернидуба у Зорі. Свого часу обоє захищали і кольори криворізького клубу, а також пограли за кордоном (Вернидуб – у Габалі, Хомченовський – в Ягеллонії та Понферрадіні). Мають досвід виступів і за національну збірну України.

Нагадаємо, за підсумками сезону 2021/22, який був завершений достроково, Кривбас здобув путівку в УПЛ. За останні кілька днів клуб вже підписав 4-х новачків – Тимура Стецькова, Андрія Понєдєльніка, Тимура Корабліна і Дениса Устименка.

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