Криворізький Кривбас продовжує шукати підсилення на трансферному ринку – команда Юрія Вернидуба вже найближчим часом може підписати африканського легіонера. Про це пише Sport.ua.

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За інформацією джерела, вже другий тиждень із командою Юрія Вернидуба тренується африканець, у разі підписання якого кількість іноземців у заявці червоно-білих зросте до п'яти.

Наразі за криворізький клуб виступають захисник Жуніор Іван Ньябейє Дібанго (Сенегал), півзахисники Джихад Бізімана (Руанда) і Хрвоє Іліч (Хорватія), а також нападник Даніель Соса (Нігер).

Нагадаємо, після чотирьох турів Кривбас посідає шосту сходинку УПЛ. Підопічні Вернидуба обіграли Зорю (3:1) ЛНЗ (2:0), зіграли у нічию з Шахтарем (3:3), та програли Олександрії (1:0).

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