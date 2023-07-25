Криворізький Кривбас орендував вихованця донецького Шахтаря Данила Гончарука. Про це повідомляє прес-служба клубу.

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За офіційною інформацією, орендна угода між клубами розрахована на один рік – до літа 2024. Повідомляється, що у криворіжців є опція викупу гравця.

Гончарук виступав за команди донецького Шахтаря U-17 та U-19, зокрема, провів 6 матчів та забив 2 голи в Юнацькій лізі УЄФА. Починаючи з квітня 2022 року, Данило грав на правах оренди за іспанські клуби Льєйда (16 матчів, 3 голи) та Полі Ехідо (7 матчів).

Кривбас посів сьоме місце у минулому розіграші чемпіонату України. У новому сезоні команда Юрія Вернидуба стартує матчем із Олександрією 30 липня.

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