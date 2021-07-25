Криворізький клуб серйозно готується до боротьби у Першій лізі.

Черговим новачком Кривбаса став захисник Дмитро Семенов. Це вже 14 гравець, який прийшов у команду в літнє міжсезоння, повідомляє офіційний сайт клубу.

Перша ліга: тернопільська Нива мінімально обіграла Полісся, Кривбас розгромив Олімпік з дебютним голом Хобленка

Попередню кампанію 21-річний українець провів у складі Кременя. Деталі трансферу в новий клуб не повідомляються. Відомо, що Семенов гратиме у футболці з номером 50 на спині.

До слова, Дмитро – вихованець Дніпра. Після ліквідації клубу спробував свої сили в Олександрії, а також півсезону провів у латвійській Єлгаві.

"Вибач, що зіпсували тобі 2,5 роки кар'єри": фанати Селтіка засмучені продажем Шведа – для українця настає ключовий етап