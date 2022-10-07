Криворізький клуб оголосив про трансфер чергового новачка. Футболіст раніше працював з Юрієм Вернидубом.

Ріфет Капіч на правах вільного агента став гравцем Кривбаса, повідомляє сайт команди. Контракт підписано на один рік. Останнім клубом 27-річного боснійського півзахисника був Сараєво, звідки він пішов влітку.

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У сезоні 2020/21 Капіч перебував в оренді у Шерифі. Під керівництвом Вернидуба Ріфет провів 18 поєдинків, у яких забив 3 м'ячі та віддав 4 результативні передачі. Хавбек є 2-разовим чемпіоном Молдови, чемпіоном Боснії і Герцеговини, володарем Кубка Боснії і Герцеговини.

Можливість дебютувати за Кривбас у Ріфета Капіча буде у неділю, 9 жовтня. Криворіжці в УПЛ протистоятимуть Минаю.

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