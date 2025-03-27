Кривбас офіційно оголосив про трансфер півзахисника збірної Венесуели
Криворізький клуб підписав вінгера Майкена Гонсалеса.
Венесуельський півзахисник Майкен Гонсалес прибув до розташування юнацької команди клубу, повідомляє офіційний сайт Кривбаса.
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Попереднім клубом молодого футболіста був Депортіво з Ла Гуайра (Венесуела), де він виступав за команду U-20. Також в його активі 6 матчів за збірну Венесуели U-17 та 1 гол.
За інформацією Transfermarkt, гравця було орендовано до кінця року з правом викупу. 18-річний футболіст приєднався до юнацької команди Кривбаса та включений у заявку основної команди на сезон УПЛ.
До слова, Кривбас наразі посідає 5-те місце у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги з 32-ма набраними балами. Наступний матч підопічні Юрія Вернидуба проведуть 30 березня проти полтавської Ворскли.
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