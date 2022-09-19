Півзахисник єгипетського клубу Ісмаїлі Жан-Морель По продовжить кар'єру у Кривбасі, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Telegram журналіст Ігор Бурбас.

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25-річний вінгер виступатиме за команду Юрія Вернидуба на правах річної оренди. За умовами угоди криворіжці матимуть право викупу івуарійця. Наразі Жан-Морель чекає на відкриття візи в Україну, після чого зможе підсилити правий фланг атаки Кривбаса.

Нагадаємо, По розпочав кар'єру в івуарійському АСЕК Мімозас у 2017 році. Наступного сезону вирушив у чемпіонат Білорусі, де затримався на декілька років – грав за жодінське Торпедо, Смолєвичі, Неман та Динамо Мінськ. Нині він належить Ісмаїлі – його контракт з єгиптянами розрахований до літа 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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