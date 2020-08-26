Кривбас переміг ОПФК Черкащину у дебютному матчі та пробився у наступний етап Кубка України

Кубок України, перший попередній етап

Кривбас – ОПФК Черкащина – 4:2

Голи: Берко, 13, Пятов, 24, 71, Коцюмяка, 54, – Тищенко, 62, Захаревич, 84

Вилучення: Попчук, 88 (К)

Зеленський затримав поєдинок Кубка України – кортеж президента запізнився на дебютний матч Кривбаса

Вже у першій половині зустрічі господарі фактично зняли питання про переможця двобою, відвантаживши Черкащині два м'ячі.

Після перерви криворізькі гравці не зупинились і повторили подвиг першого тайму. Варто віддати належне гостям, які зуміли відквитати два голи, але для проходу у наступний етап Кубка України цього виявилось недостатньо.

Нагадаємо, на матч також прибув президент України Володимир Зеленський, через якого поєдинок розпочався з 50-хвилинним запізненням. Саме Зеленський був ініціатором відновлення Кривбасу на футбольній карті України.

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