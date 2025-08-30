Команда Патріка ван Леувена поступово виходить на робочі ритми після невдалого старту чемпіонату, тоді як підопічні Олександра Антоненка не планують зменшувати оберти. Водночас Оболонь лише вперше за сезон УПЛ отримала справжній іспит проти суперника, який претендує на місце в єврокубках, а Кривбас уже пройшов доволі непростий відрізок сезону.

Сьогоднішній матч почався із затримкою. Гру призупинили через повітряну тривогу, але відразу після її завершення поєдинок стартував. У першому таймі обидві команди створили мали по моменту, проте голів не було. На 26-й хвилині Федорівський виконав дальнє закидання з власної половини поля на правий фланг штрафного, де Нестеренко перекинув Кемкіна, але м’яч так і не опинився у воротах. Вже за хвилину схоже закидання з глибини поля на правий фланг штрафного, де Устименко разом із Кемкіним також не змогли переграти воротаря.

На 39-й хвилині Оболонь створила гарний момент: Суханов замкнув закидання на правий фланг штрафного ударом з льоту під поперечину, проте Кемкін відбив м’яч на кутовий. На перерву команди пішли за значної ігрової переваги Оболоні, але яка не відобразилася на табло.

Хоча ігрова перевага була на боці "пивоварів", саме Кривбасу вдалося відкрити рахунок у другому таймі: подачу з кутового з лівого флангу від Мендози на дальній стійці головою в падінні замкнув Твердохліб – 1:0! Вже на 69-й хвилині Дубко зіграв рукою, і арбітр призначив пенальті. Виконувати одинадцятиметровий взявся Твердохліб і… удар під ліву стійку виявився точним. На табло стало 2:0!

Під кінець матчу Оболонь також прийшла до тями і скоротила відставання. Пасіч з правого флангу виконав подачу на межу воротарського майданчика для Теслюка, який ударом головою відправив м’яч у дальній кут. Матч так і завершився із рахунком 2:1 на користь криворіжців. Оболонь же зазнала першої поразки в цьому сезоні УПЛ.

