Через повітряну тривогу гра затрималась на 10 хвилин. Ворскла розпочала активніше і створила момент завдяки фірмовому підключенню Крупського. Правий захисник полтавців у карному майданчику ефектно прокинув поміж ніг Романчуку і відкотив Скляру – Кліщук не без проблем перевів на кутовий. Салабай пробивав зі схожої позиції, але запустив м'яч десь на бігові доріжки.

Динамо легко обіграло Рух та зберегло відрив – Буяльський шикарно асистував Ванату і забив сам

А потім були півгодини впертої боротьби під дощем. Юрій Вернидуб явно був не в захваті від такого футболу і завзято "пхав" підопічним. Особливо діставалося нігерійському центрхаву Ікенні, який дебютував за Кривбас. Нулі до перерви здавалися неминучими, але все змінили два аути на 40-й хвилині. Ворскла вкинула свій недбало, і Бацула бездумно виніс за бокову.

Кривбас показав, як треба використовувати такий міні-стандарт. Швидке вкидання, Хомченовський переправив Микитишину, а той м'якенько подав на голову Твердохлібу. Єгор перекинув Ісенка, який необачно залишив лінію воріт. 9-й гол в чемпіонаті для найкращого бомбардира Кривбаса – можна святкувати в стилі Роналду.

Юрій Максимов вже у перерві втрутився двома замінами, однак суперник і надалі виглядав краще. Єдина проблема у гостей – Твердохліб обрізався в центрі поля та був змушений тягнути Кане за футболку. Жовта картка, яка означає дискваліфікацію на наступний тур проти Олександрії.

Крупський у відчаї вліпив з дальної дистанції. Неприємний рикошет, але Кліщук впевнено зафіксував. Радше Кривбас мав закріпити перевагу. Іліч створив два розкішні моменти для партнерів. Після подачі хорвата Хомченовський мав ще кращу позицію, ніж Твердохліб, однак примудрився пробити повз ворота. Згодом Іліч вже й кіпера відіграв, віддав Сосі, а той незграбно вдарив у власну ногу.

У компенсований час центр оборони Ворскли вкотре провалився, але Ісенко парирував спробу Задераки. 0:1 – команда Максимова залишається всього з трьома очками відриву над зоною перехідних матчів. Кривбас закріпився у топ-5 і дивиться вгору на Полісся, до якого 2 пункти з 2 матчами в запасі.

Карпати – Чорноморець і ще два матчі УПЛ. Анонс