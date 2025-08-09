Кривбас і Металіст 1925 провалили 1-й тур, втративши очки практично без моментів. Криворіжці поступилися Колосу, а харків'яни розписали "нулі" з Оболонню – і вони ще відскочили. Не цього очікували фани й менеджмент, враховуючи епічну трансферну кампанію влітку.

Кривбас офіційно підписав зіркового легіонера

Словом, обидва колективи мали доводити випадковість своїх невдач. І вони постарались. Особливо сильно завелися "жовто-сині", які зіграли у білій формі. У першому таймі вони провели 8 ударів проти 3-х у господарів. Вже на 2-й хвилині Павлюк пробив головою після відскоку з кутового, поціливши у поперечку.

На 10-й же хвилині підопічні Младена Бартуловіча прошили ворота Кемкіна. Мба отримав вкидання з ауту та в дотик скинув Антюху, а той виконав простріл, який на ближній замкнув Калітвінцев . Втім, рахунок не змінився – Антюх заліз у офсайд.

Не можна сказати, що Кривбас виглядав жахливо. Команда Патріка Ван Леувена нав'язувала багато боротьби й намагалась контратакувати, однак у гостроту ці потуги не виливались. Оборона ж працювала не менш слабко, ніж у Ковалівці. Повітряна тривога, яка пролунала 24-й хвилині, дозволила криворіжцям перевести дух – от тільки після неї нічого не змінилось.

Одразу після відновлення гри Металіст 1925 мав відкривати рахунок. Кемкін врятував господарів – спочатку парирував постріл Антюха з лінії карного майданчика, а потім взяв добивання від Мба.

Ще за дві хвилини Денис відібрав м'яч у Конате й з лівого краю прострілив під удар Калітвінцеву, однак Влад вгатив повз дальній кут.

Ближче до 30-х хвилин матч заспокоївся. Поступово почало здаватись, що на перерву футболісти відправляться за "нулів" – але на 40-й хвилині вболівальники побачили гол. Рахунок відкрив Кривбас, який провів розмашисту контратаку з фінальним ударом Мендоси у ближній кут. 1:0! Асист в активі Твердохліба, а сам контрвипад почався з невдалого скидання харків'янина Мартинюка.

Команда відправилась відпочивати за мінімальної переваги господарів. За три хвилини по перерві Металіст 1925 створив новий момент – і знову треба хвалити Антюха. Вінгер прорвався на лівий край штрафного та прострілив на дальню, під замикання Арі. Бразилець запустив м'яч над воротами.

Кривбас огризнувся на 53-й хвилині, коли лівий вінгер Парако отримав закидання з глибини й опинився перед Кемкіним. Венесуелець пробив у голкіпера. На 64-й же Твердохліб завдав удару головою після навісу з корнера, але вийшло неточно.

В цілому, другий тайм проходив за рівної гри. Металіст 1925 вже не мав такої переваги, як до перерви, але Кривбасу все одно бракувало моментів. Тим більш несподіваним виявився гол на 65-й хвилині – Мендоса відібрав м'яч у центрбека Павлюка й полетів до карного майданчика, а потім покотив праворуч на Парако. Карлос забив у порожні. 2:0!

Цей гол виявився дуже своєчасним, адже на 73-й хвилині господарі залишились у меншості. Криворіжців підвів опорник Бандейра, який махнув повз м'яч і наступив на ногу Когута, отримавши другу жовту. У поєдинку з Колосом він теж грав дуже грубо (на межі адекватності), а у попередньому сезоні Рафаель навіть бився з партнером по обороні. Тенденція дуже тривожна.

Харків'яни могли скоротити відставання в рахунку на 85-й хвилині, однак дальній удар Рашіці пройшов повз дальню дев'ятку (а лайнсмен помітив офсайд). Кривбас же був близьким до розгрому – на останніх секундах з лінії штрафного вгатив Твердохліб, змусивши Кемкіна виконувати сейв. Зрештою, все завершилось перемогою господарів.

Таким чином, Патрік Ван Леувен здолав свою колишню команду. Нідерландець очолював Металіст 1925 у попередньому сезоні, але був звільнений – він не вивів "жовто-синіх" в УПЛ напряму. Тепер фахівець помстився.

