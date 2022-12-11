"Будь-який футбольний клуб має механізм взаємодії з гравцями зі своїми правилами, які, на жаль, інколи порушуються. За це для футболістів передбачені штрафи. Наш клуб не є винятком таких взаємовідносин між клубом та гравцями.

Вернидуб: Коли я прийшов у Кривбас, команди як такої не було

Але ми пішли далі. Кривбас прийняв рішення всі гроші, отримані у вигляді штрафів, перераховувати на благодійні цілі, на допомогу країні у боротьбі с російським агресором. 300 тисяч гривень, що були зібрані за півроку, клуб направив нашим друзям та партнерам, що просили в нас допомоги:

– 100 тис. грн отримає "Трибуна героїв" на потреби родин загиблих ультрас;

– 100 тис. грн підуть на придбання дрона для наших ультрас і співробітника клуба, які воюють у лавах ЗСУ;

– 100 тис. грн отримає ГО "Ліга Життя", яка допомагає постраждалим від російської агресії та воїнам ЗСУ", – йдеться в офіційній заяві клубу.

Нагадаємо, на зимову паузу Кривбас пішов на 9-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 18 очок.

Кривбас здобув мінімальну перемогу над Чорноморцем, завершивши 2022 рік на восьмій позиції в УПЛ