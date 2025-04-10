Криворізький клуб вирішив організувати добру справу для родин, які втратили своїх рідних через російський обстріл, який стався 4 квітня.

Трагедія, яка сталась у Кривому Розі, шокувала весь світ. Росія завдала балістичного удару по густонаселеному району міста, внаслідок чого загинуло 20 людей, зокрема, 9 з них діти. Загалом же поранень зазнали близько 75 осіб.

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Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про збір для родин загиблих дітей у трагедії. Будь-хто має можливість задонатити будь-яку суму на спеціально створену банку або на номер картки банки – 4441 1111 2335 9659.

Фіналом збору стане благодійний захід, який пройде в закладі SHIB у Кривому Розі 19 квітня. У його рамках відбудеться благодійний аукціон, на якому будуть представлені ексклюзивні лоти від ФК Кривбас, Олександра Зінченка та інших відомих особистостей, включаючи футболку з підписом Бориса Джонсона. В фіналі події відбудеться виступ гурту Мюслі UA.

Першочерговою метою збору є допомога родинам загиблих діточок, але якщо нам вдасться зібрати значну суму, то ця допомога буде розширена на родини інших постраждалих внаслідок дій країни-терориста.

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