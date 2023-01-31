Кривбас давно стежив за івуарійцем, але здійснити перехід вдалося лише зараз. Жан-Морель По виступатиме за команду Юрія Вернидуба на правах оренди до кінця нинішнього сезону, повідомляє прес-служба криворіжців.

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По розпочав професіональну кар'єру в івуарійському АСЕК Мімозас у 2017 році. Наступного сезону вирушив у чемпіонат Білорусі, де затримався на декілька років – грав за жодінське Торпедо, Смолєвичі, Неман та Динамо Мінськ. Нині його контракт належить єгипетському клубу Ісмаїлі, угода з яким розрахована до літа 2026 року. Щоправда, вже влітку Кривбас зможе викупити права на гравця.

У своїй новій команді Жан-Морель По повинен замінити одного із лідерів першої половини сезону. Івуарієць грає на позиції правого вінгера, яка у Кривбасі стала вакантною після того, як Динамо достроково повернуло в Київ Назара Волошина.

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