Кривбас оголосив про трансфер хорватського легіонера
10:42 - Читать на русском
Півзахисник Крістіан Іліч приєднався до криворізького Кривбаса після завершення трансферного вікна.
Кривбас на своєму сайті оголосив про трансфер хорватського півзахисника Крістіана Іліча.
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Термін контракту, як і умови переходу, не розголошуються. Іліч дозаявлений на сезон 2021/22 у складі Кривбаса та виступатиме під 16 номерами.
До слова, хавбек за свою кар'єру встиг пограти за австрійські Вайц та Хартберг, шотландський Мазервел та болгарський Пловдив. Також Іліч провів 2 поєдинки у рамках Ліги Європи.
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