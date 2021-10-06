Кривбас на своєму сайті оголосив про трансфер хорватського півзахисника Крістіана Іліча.

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Термін контракту, як і умови переходу, не розголошуються. Іліч дозаявлений на сезон 2021/22 у складі Кривбаса та виступатиме під 16 номерами.

До слова, хавбек за свою кар'єру встиг пограти за австрійські Вайц та Хартберг, шотландський Мазервел та болгарський Пловдив. Також Іліч провів 2 поєдинки у рамках Ліги Європи.

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