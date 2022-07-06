Кривбас оголосив про трансфер екс-воротаря Шахтаря
6 липня 12:07 - Читать на русском
Колишній воротар СК Дніпро-1 Богдан Сарнавський продовжить кар'єру в складі Кривбаса.
Кривбас у своєму офіційному Instagram повідомив про повноцінний трансфер Сарнавського.
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Умови переходу не розголошуються, проте, за інформацією Transfermarkt, голкіпер став черговим підопічним Вернидуба безкоштовно.
Додамо, що Сарнавський провів 23 поєдинки за СК Дніпро-1, у яких пропустив 23 м'ячі та втримав ворота на замку у 10 з матчів. За свою кар'єру встиг пограти за Шахтар, Ворсклу, Львів, Верес, Хапоель Тель-Авів та російську Уфу.
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