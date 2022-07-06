Кривбас у своєму офіційному Instagram повідомив про повноцінний трансфер Сарнавського.

Кривбас продовжує розривати трансферний ринок – є сьомий новачок для Вернидуба

Умови переходу не розголошуються, проте, за інформацією Transfermarkt, голкіпер став черговим підопічним Вернидуба безкоштовно.

Додамо, що Сарнавський провів 23 поєдинки за СК Дніпро-1, у яких пропустив 23 м'ячі та втримав ворота на замку у 10 з матчів. За свою кар'єру встиг пограти за Шахтар, Ворсклу, Львів, Верес, Хапоель Тель-Авів та російську Уфу.

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