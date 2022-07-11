Український півзахисник Максим Задерака продовжить кар'єру у Кривбасі, повідомляє офіційний сайт "біло-червоно-чорних".

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Терміни та деталі угоди не розкриваються, однак за даними Transfermarkt гравець приєднався до нової команди у статусі вільного агента і підписав з криворіжцями контракт терміном на 1 рік – до 30 червня 2023 року. 27-річний футболіст виступатиме у Кривбасі під номером 94.

Нагадаємо, Задерака – вихованець олександрійського футболу. На професіональному рівні дебютував за донецький Металург у 2011 році. Встиг пограти за кам'янську Сталь, Олександрію та вірменський Арарат. Останньою його командою був Металіст 1925, за який минулого сезону він провів 12 матчів у всіх турнірах (віддав 1 асист). Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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