Півзахисник Динамо Назар Волошин продовжить кар'єру в Кривбасі, повідомляє офіційний сайт криворіжців.

Кривбас оголосив про повернення першого легіонера

19-річний футболіст перейшов у команду Юрія Вернидуба на правах оренди і виступатиме за "біло-червоно-чорних" протягом наступного сезону. Назар став одинадцятим новачком Кривбаса – він обрав собі футболку під номером 19.

Нагадаємо, Волошин – вихованець Динамо. Минулого сезону провів за U-19 15 матчів, в яких забив 7 голів. У Юнацькій лізі УЄФА зіграв 7 поєдинків (2 голи і 3 асисти). Захищав кольори збірних України трьох вікових категорій: U-17, U-18 і U-19.

До слова, цього літа Волошин був на зборі у Швейцарії разом з Динамо, але після двох тижнів перебування у основі був відправлений Мірчею Луческу назад у молодіжку. Його контракт з Динамо чинний до 31 грудня 2023 року.

Ліон – Динамо: Київ громлять діти за тиждень до ЛЧ – найгірший матч Забарного, підозра на травму лідера, лють Луческу