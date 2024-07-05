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Угоди з криворіжцями уклали захисники Ігор Снурніцин (вільний агент), Олександр Драмбаєв і Бакарі Конате (вільний агент) та форвард Оче Очовечі (вільний агент). Контракти з Конате і Драмбаєвим укладені терміном на 4 роки, зі Снурніциним та Очовечі – на 3 роки.

Нагадаємо, 24-річний Снурніцин розпочинав професіональну кар'єру у донецькому Олімпіку. У 2019 році став чемпіоном світу у складі збірної України U-20. Останнім його клубом була Зоря. Transfermarkt оцінює його у 600 тисяч євро. У Кривбасі він виступатиме під номером 74.

23-річний Драмбаєв – вихованець Шахтаря. На правах оренди виступав за Маріуполь і бельгійський Зюлте-Варегем, а сезон 2023/24 провів в Осієку, де після зміни тренера на полі майже не з'являвся. Його контракт з Шахтарем був чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро. Взяв собі футболку з номером 15.

21-річний малієць Конате розпочинав у португальському Вілаверденсе. Останнім його клубом був місцевий Салгейруш. Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро. За команду Юрія Вернидуба виступатиме під номером 66.

22-річний нігерієць Очовечі виступав за місцеві Ремо Старс та Плато Юнайтед. У вересні 2021-го перейшов у португальський Фейренсе. Transfermarkt оцінює його у 375 тисяч євро. У Кривбасі він виступатиме під номером 4.

До слова, за підсумками минулого сезону Кривбас у турнірній таблиці УПЛ фінішував третім і здобув право представляти Україну у Лізі Європи.

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