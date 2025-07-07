Контракт з 20-річним футболістом укладено на чотири роки, повідомляє офіційний сайт Кривбаса. Боржес виступатиме в новій команді під 16-им номером.

Кривбас офіційно підсилився екс-гравцем Шахтаря

Останнім клубом гравця був Америка Мінейро, в якому він виступав за команду U-20. У 2025 році Тьяго провів 13 матчів за свій клуб, результативними діями не відзначався. Також бразилець грав за юнацькі команди Бетіма та Алетіко Паранаенсе.

Нагадаємо, раніше Кривбас оголосив про підписання воротаря Карпат Олександра Кемкіна, хорватського захисника Анте Бекавача та болівійського півзахисника Хосе Флореса.