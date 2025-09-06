Кривбас оголосив про підписання хавбека збірної Еквадору
Криворізький клуб підсилився черговим легіонером.
Кривбас на своєму офіційному сайті повідомив про підписання еквадорського атакувального півзахисника Джоеля Майї.
21-річний хавбек, права на якого належать Ель-Насьйоналю, виступатиме за команду Патріка ван Леувена на правах оренди. Угода між футболістом та клубом розрахована до кінця сезону 2025/26. Криворіжці матимуть право першочергового викупу гравця. За нову команду він виступатиме під номером 28.
Нагадаємо, Майя – вихованець Ель-Насьйоналя. За дорослу команду дебютував у 2024 році. У поточному сезоні відзначився 1 асистом в 7 матчах. Викликався у збірні Еквадору U-18 та U-20.
До слова, Джоель – другий представник Еквадору в історії Кривбаса після Пітера Меркадо у 2004 році.
