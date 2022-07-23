Клуб з Кривого Рогу продовжує підготовку до нового сезону.

Кривбас повідомив імена двох спаринг-партнерів на третьому тренувальному зборі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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27 липня підопічні Юрія Вернидуба зустрінуться з Минаєм, а 31-го – з аматорським Севлюшем. Збір має пройти в західній частині України.

Нагадаємо, криворізький клуб посів друге місце у скороченому сезоні Першої ліги і разом з Металістом був підвищений в УПЛ.

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