Глейкер Мендоза не допоможе Кривбасу до завершення поточного сезону.

Півзахисник зазнав травми коліна та вибув із гри щонайменше на півтора місяця, повідомляє прес-служба клубу.

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За інформацією джерела, 23-річний венесуелець отримав пошкодження на тренуванні після поєдинку із Зорею. Медичне обстеження в Києві виявило надрив бічної зв'язки, через що гравець змушений призупинити виступи.

Мендоза перейшов до Кривбаса взимку з Депортіво Тачира і встиг відзначитися одним голом у п’яти матчах.

Раніше повідомлялося, що венесуельський хавбек Глейкер Мендоза та бразильський півзахисник Маттео Аморозо залишили розташування Кривбаса після обстрілу Кривого Рогу 4 квітня. Утім, згодом Мендоза повернувся до команди.

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