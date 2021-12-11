Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про викуп форварда у СК Дніпро-1. Сума трансферу не розголошується, особистий контракт розрахований на 2,5 роки.

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Влітку Кривбас орендував Хобленка, і 27-річний нападник відразу став лідером команди. В рамках Першої ліги він провів 19 матчів, в яких відзначився 11 голами та 11 асистами. Хобленко бореться за звання найкращого бомбардира чемпіонату, наразі поступаючись лише Матеусу Пейшото з Металіста (14 голів).

Нагадаємо, Кривбас пішов на зимову паузу другим у таблиці Першої ліги. Підопічні Бабича відстають від Металіста на 11 очок і випереджають переслідувачів на 9.

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