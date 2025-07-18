Атакувальний півзахисник Кривбаса Маттео Аморозо наступний сезон проведе у молдовському Зімбру, повідомляє офіційний сайт "біло-червоно-чорних".

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Контракт 22-річного хавбека з молдованами розрахований на один рік – до літа 2026-го. В Зімбру буде опція першочергового викупу гравця. Фінансові умови угоди не розголошуються.

Нагадаємо, Аморозо приєднався до Кривбаса в липні 2024 року у статусі вільного агента, оформивши співпрацю до 30 червня 2028 року. Минулого сезону провів за криворіжців 14 матчів у всіх турнірах (без результативних дій). Transfermarkt оцінює гравця в 400 тисяч євро.

До слова, Зімбру – бронзовий призер чемпіонату Молдови. Команда бере участь в єврокубках і зіграє у 2-му кваліфайраунді Ліги конференцій проти казахської Астани.

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