23-річний футболіст Оче Очовечі, права на якого належать Кривбасу, приєднався до представника другого дивізіону Ізраіля – Рішон-ле-Ціону, повідомляє прес-служба криворіжців.

Легіонер Кривбаса не може приєднатись до команди

Офіційні деталі переходу не розкриваються, але за даними Transfermarkt, йдеться про орендну угоду на рік.

Нагадаємо, що Очовечі приєднався до криворізької команди минулого літа на правах вільного агента, однак майже відразу подався на правах оренди до азербайджанського клубу, де провів лише два матчі й не зумів проявити себе.

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