Кривбас офіційно попрощався з вінгером Динамо
3 липня 23:56 - Читать на русском
Півзахисник Віктор Блізніченко повернеться у розташування Динамо після сезону в складі Кривбасу.
Кривбас на офіційному сайті повідомив про завершення співпраці з Віктором Блізніченком.
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Хавбек виступав за криворіжців на правах оренди з правом викупу, яким бронзовий призер УПЛ вирішив не користуватись.
Додамо, що Блізніченко провів за Кривбас 11 матчів у минулому сезоні та відзначився 1 голом. Віктор є вихованцем київського Динамо, проте за основну команду киян так і не зіграв.
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