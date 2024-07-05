Кривбас офіційно попрощався з екс-гравцем Динамо
Воротар Дмитро Погорілий став ще одним гравцем, який покинув Кривбас цього літа.
Кривбас на своєму офіційному сайті повідомив про відхід голкіпера Дмитра Погорілого.
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Відзначимо, що воротар перебрався до Кривбаса U-19 з Динамо восени 2023 року, встиг зіграти в 15 матчах, у яких пропустив 25 голів. Погорілому вдалось зіграти в 5 поєдинках "на нуль".
Додамо, що Дмитро є вихованцем київського Динамо, перебував у складі Динамо U-17 та U-19. Після відходу з Кривбаса Погорілий став вільним агентом.
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