Кривбас офіційно попрощався з досвідченим хавбеком
13:51 - Читать на русском
Півзахисник Микита Татарков завершив свої виступи у складі Кривбаса.
Кривбас на офіційному сайті повідомив про завершення співпраці з Микитою Татарковим.
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Зазначається, що контракт хавбека добіг кінця, а сторони вирішили не продовжувати співпрацю. Раніше повідомлялось, що Кривбас також попрощається з нападником Романом Дебелком.
Нагадаємо, що Татарков приєднався до Кривбаса у червні 2021 року та провів загалом за клуб 61 матч, відзначившись 6 асистами.
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