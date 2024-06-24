Півзахисник Микита Татарков завершив свої виступи у складі Кривбаса.

Кривбас на офіційному сайті повідомив про завершення співпраці з Микитою Татарковим.

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Зазначається, що контракт хавбека добіг кінця, а сторони вирішили не продовжувати співпрацю. Раніше повідомлялось, що Кривбас також попрощається з нападником Романом Дебелком.

Нагадаємо, що Татарков приєднався до Кривбаса у червні 2021 року та провів загалом за клуб 61 матч, відзначившись 6 асистами.

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