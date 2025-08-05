Кривбас офіційно підписав зіркового легіонера
11:58 - Читати іншою мовою
Хосе Альфредо Флорес Лопес перейшов з болівійського Стронгеста в Кривбас на правах оренди.
Кривбас продовжує підсилювати команду. Команду з Кривого Рогу поповнив болівійський вінгер Хосе Альфредо Флорес Лопес, повідомила прес-служба "червоно-білих".
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Гравець болівійського клубу Стронгест перебрався в УПЛ на правах оренди на один сезон. 22-річний вінгер може зіграти як на правому, так і на лівому фланзі атаки. Виступатиме новачок Кривбаса під номером 26.
Хосе Альфредо Флорес Лопес оцінюється в 375 тисяч євро (дані Transfermarkt).
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